إطلاق آخر صاروخ أوروبي من طراز «أريان 5» إلى الفضاء

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انطلق آخر صاروخ أوروبي من طراز "أريان 5" إلى الفضاء يوم الأربعاء.

وانطلق الصاروخ من ميناء الفضاء التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في كورو في جيانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية، حاملا قمرا اصطناعيا ألمانيا للاتصالات وقمرا اصطناعيا عسكريا فرنسيا إلى الفضاء.

وستقوم وكالة الفضاء الألمانية "هاينريش هيرتس ساتيليت" ببحث واختبار تقنيات وسيناريوهات اتصالات جديدة، حسبما كتبت شركة "أريان سبيس" في وصف المهمة.

وقالت أريان سبيس إن القمر الاصطناعي الآخر، المسمى "سيراكيوز بي 4"، "سيُمكّن القوات المسلحة الفرنسية من البقاء على اتصال دائم أثناء عمليات النشر".

وكان "أريان "5 في الخدمة منذ عام 1996. وتم تأجيل الإطلاق يوما واحدا بسبب سوء الأحوال الجوية في موقع الإطلاق وتم تعليقه منذ منتصف يونيو بسبب مشاكل في الصاروخ.

ومن غير المقرر أن يتم إطلاق النموذج اللاحق "أريان 6" حتى نهاية العام. كما أن النموذج الأصغر "فيجا سي" لا يعمل حاليا بعد فشل الإطلاق في ديسمبر.