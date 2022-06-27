سعادة بين طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء من امتحانات اللغة الإنجليزية

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء عن سعادتهم بسهولة أسئلة امتحانات مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية".

وقالت الطالبة هبة أحمد، بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، إن الأسئلة جاءت سهلة، ومناسبة لكافة المستويات، وأيضا مناسبة للوقت.

وأعرب الطالب محمد منصور، عن سعادته بسهولة أسئلة الامتحانات، مؤكدا أنه كان لا يتوقع ذلك.

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، أنه لم يجري رصد أي مخالفات، أو حالات غش داخل اللجان، كما لم تتلق الغرفة أي شكاوى بشأن الامتحانات، وأن الامتحانات تجري وسط تشديدات أمنية و احترازية على أعلى مستوى، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأدى اليوم الخميس، 1199 طالب وطالبة بجنوب سيناء بالشعبتين الأدبية والعلمية، الامتحانات في مادة اللغة الأجنبية الأولى "الإنجليزية" على مدار 3 ساعات بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، داخل 8 لجان بمدن طور سيناء، شرم الشيخ، أبورديس، أبوزنيمة، رأس سدر ، دهب، ونويبع، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب شعبة العلوم الامتحانات يوم الأحد المقبل في مادة "الجيولوجيا والعلوم البيئية"، وطلاب شعبة الرياضيات يؤدون الامتحانات في مادة الرياضيات البحتية "التفاضل والتكامل"، ويؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات في مادة "علم النفس والاجتماع"، وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو المقبل.