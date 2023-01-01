وفاة 16 شخصا على الأقل جراء تسرب غاز سام في جنوب أفريقيا

لقى ما لا يقل عن 16 شخصا حتفهم، بسبب تسرب غاز سام في حي قريب من مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، حسبما أكدت الشرطة اليوم الخميس.

وأفادت الشرطة بأن هناك ثلاثة أطفال بين الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء تسرب غاز نترات سام يستخدمه عمال مناجم غير شرعيين لاستخراج الذهب.

كانت خدمات الطوارئ أعلنت في البداية أن ما يصل إلى 24 شخصا قد لقوا حتفهم جراء التسرب الذي وقع في مدينة بوكسبورج، بالضواحي الشرقية لجوهانسبرج. لكن الشرطة قالت في وقت لاحق إن عدد الوفيات تأكد على أنه 16 بعد إعادة إحصاء الجثث.

وواصل عمال الإنقاذ البحث عن المزيد من الضحايا والمصابين، في ساعات الصباح.

وتعتبر بوكسبورج -العاصمة الاقتصادية لجنوب أفريقيا- مركزا لتعدين الفحم والذهب في شمال شرقي جنوب أفريقيا.

وشهدت المدينة بالفعل انفجارا غازيا في نهاية ديسمبر بعدما علقت شاحنة أسفل جسر، وأسفر الحادث عن وفاة 40 شخصا على الأقل.