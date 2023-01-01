البنك الدولي: مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التركية بحاجة لشفافية الميزانية

قال البنك الدولي في تقرير، إن هناك حاجة لإرساء إطار عمل خاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسم بالشفافية ونظام مراقبة فعال لمشاريع تركيا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تشتمل توصيات البنك على توحيد ملف الشراكات بين القطاعين الخاص والعام تحت مؤسسة واحدة ومشاطرة كل تفاصيل العقود وإجراء مراجعات مع من يهمهم الأمر. وبالإضافة إلى ذلك تقديم بيانات بشأن مستويات الضمان واستخدام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمدفوعات التي تتم للمقاولين.

وقال البنك: "وفقا للمدفوعات المتوقعة في 2021، سيصير عبء النفقات على ميزانية الحكومة المركزية أكثر من الضعف لتصل نسبته إلى 2.4%".

يشار إلى أن تركيا لديها مشاريع شراكة بين القطاعين الخاص والعام أكثر من أي دولة أوروبية أخرى.