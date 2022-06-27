 رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إثيوبيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة

هديل هلال
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:21 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:21 م

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، إن أديس أبابا مستعدة لاستئناف مفاوضات سد النهضة، مشيرًا إلى القيام بعملية التخزين لهذا العام في سد النهضة تدريجيًا حتى سبتمبر المقبل، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

وأشار «أحمد» إلى أن «التخزين التدريجي للمياه في سد النهضة سيتم بشكل لا يضر بدولتي المصب»، لافتًا إلى «العمل على وضع استراتيجيات لمشروعات مستقبلية مشتركة مع دول مصب نهر النيل».

جاء ذلك خلال حضوره الدورة العادية رقم 28 لمجلس الشعب الإثيوبي، حيث قدم رئيس الوزراء الإثيوبي خلال الاجتماع إجابات وتوضيحات للأسئلة التي طرحها أعضاء مجلس النواب.

وطرح الأعضاء أسئلة حول تقرير أداء الموازنة والاقتصاد، والسلام والأمن، وتنفيذ المشروعات الضخمةـ والدبلوماسية، والفساد، وريادة الأعمال، وسيادة القانون.

وشهر يونيو الماضي، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة الفرنسية باريس، على هامش مشاركته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد.

وصافح الرئيس السيسي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، خلال مشاركتهما في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد التي عقدت في العاصمة الفرنسية باريس، على مدار أيام 22 و23 يونيو.


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