 مروان حمدي يقود هجوم المصري أمام حرس الحدود بكأس مصر - بوابة الشروق
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مروان حمدي يقود هجوم المصري أمام حرس الحدود بكأس مصر

بورسعيد - إيهاب ابو المعاطى
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 8:08 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 8:08 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة حرس الحدود، في دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق مواجهة المصري والحدود، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الخميس، والتي ستقام على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، عمرو موسى، عمرو سعداوي.

خط الوسط: إيزى ايميكا، حسن علي، عبده يحيى، إلياس الجلاصي، حسام جريشة.

الهجوم: مروان حمدي.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود جاد، إسلام أبو سليمة، عماد بوبكر، حسين السيد، أحمد عماد، أسامة الجزار، زياد كمال، رجب عمران ، فرانك إيتوجا.


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