طلاب الثانوية في أكتوبر يعبرون عن فرحتهم لسهولة امتحان اللغة الأجنبية الأولى

عبر عدد من طلاب الثانوية العامة بمدرسة السيدة عائشة بأكتوبر عن فرحتهم بسهولة امتحان اللغة الانجليزية، وسط استقبال كبير من عائلاتهم المتواجدين أمام المدارس.

وقالت الطالبة فاطمة حسين إن اسئلة الامتحان كافة من داخل الكتاب الوزاري والامتحان لم يكن صعبًا، بل جاء مباشرًا في جميع الاسئلة، مشيرًا إلى أن الطلاب لم يشتكوا نهائي من الوقت أو الأسئلة.

وأوضح الطالب علي عمر إن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، وأسئلة القطعة والاختيارات كانت مباشرة الأمر الذي جعلهم ينتهوا من كافة الأسئلة قبل الوقت المخصص للامتحان.

وأشارت الطالبة لبنى السيد إلى أن الامتحان كان متوقع من المعملين في الدروس الخصوصية، وجميعًا توقعنا عدد من الاسئلة التي جاءت لنا، ومنها موضوع القطعة، موضحة أن الامتحانات حتى الآن جيدة، ولم يكن صعبًا سواء امتحان الكيمياء.