سجن امرأة عربية في الإمارات لإساءتها للرجال في مقطع فيديو

قضت محكمة إماراتية، بمعاقبة امرأة عربية من مشاهير منصات التواصل الاجتماعي بالسجن خمس سنوات، وتغريمها مبلغ 500 ألف درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم)، وإبعادها عن الدولة، بتهمة الإساءة للرجال.



وأصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة المتهمة (م. ر. ع) في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن بثت مقطعا مصورا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة عمالة المنازل، "بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة".



وقضت المحكمة حضورياً، بمصادرة الهاتف الجوال المضبوط المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه وغلق الحساب، وحرمان المتهمة من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائياً.