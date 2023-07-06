سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية على الحدود اللبنانية في ضربة إسرائيلية

قالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الخميس، إن «قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا»، مشيرة إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.

وأشارت فضائية «سكاي نيوز عربية»، إلى سقوط ما يزيد عن 15 قذيفة مدفعية، على الحدود اللبنانية في ضربة إسرائيلية، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الخميس.

من جانبه أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، إطلاق قذيفة من لبنان صوب إسرائيل انفجرت قرب الحدود بين البلدين داخل إسرائيل.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد تحقيق لقوات الجيش التي وصلت للمكان، اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية».

وأكمل: «ردًّا على ذلك يهاجم الجيش الإسرائيلي منطقة الإطلاق داخل لبنان، ولا توجد تعليمات خاصة للجبهة الداخلية».