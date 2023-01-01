الشرطة البريطانية: إصابة عدد من الأشخاص إثر اصطدام سيارة بمبنى مدرسة في ويمبلدون

أعلنت الشرطة البريطانية، إصابة العديد من الأشخاص وتلقيهم العلاج حاليا، إثر اصطدام سيارة بمبنى خاص بمدرسة إعدادية للبنات في منطقة ويمبلدون الواقعة في جنوب غرب لندن، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية للانباء.

واستجاب أفراد الشرطة ورجال الإطفاء وفرق الإسعاف، التي تشمل الإسعاف الجوي في لندن، للتعامل مع الحادث في حوالي الساعة 0954 صباح اليوم الخميس (0854 بتوقيت جرينتش)، بمدرسة "ذا ستادي" الإعدادية في ويمبلدون.

ويشار إلى أن المدرسة، التي تبلغ تكلفة الالتحاق بها 5565 جنيها إسترلينيا (7110 دولارات) في الفصل الدراسي الواحد، مخصصة للفتيات من سن 4 أعوام وحتى 11 عاما، وتقع على بعد نحو 1.5 كيلومترا من ملعب التنس الذي يستضيف بطولة ويمبلدون للتنس ذات الشهرة العالمية.

وفي تغريدة لاحقة على موقع تويتر، قالت شرطة العاصمة: "نحن لا نتعامل مع هذا الحادث بوصفه مرتبطا بالإرهاب. إن التحقيق جار لفهم الملابسات الكاملة".