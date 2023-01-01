المركز الثقافي الكوري يستضيف مسابقة المحادثة والكتابة باللغة الكورية لعام 2023

استضاف المركز الثقافي الكوري، اليوم، مسابقة المحادثة والكتابة باللغة الكورية لعام 2023، والمخصصة لطلاب معهد سي جونج لتعليم اللغة الكورية.

يشار إلى أن معهد سي جونج، وهو مركز ممول من الحكومة الكورية لتعليم اللغة الكورية للأجانب، تأسس في عام 2007، وكان له حينئذ 13 مركزا فقط في 3 دول، وخلال العام الماضي ارتفع عدد فروع المعهد ليصل إلى نحو 244 مركزا في 84 دولة حول العالم.

وشارك نحو 22 طالبا من بين 46 من طلاب المستويات المتقدمة بالمعهد، ممن تقدموا للمرحلة التمهيدية من المسابقة، والتي منحتهم الفرصة لاستعراض مهاراتهم في المحادثة والكتابة باللغة الكورية، فضلا عن مشاركة قصصهم الشخصية في رحلة تعلم اللغة الكورية، وكذلك انطباعاتهم حول الثقافة الكورية.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز بالمركز الأول في شقي المحادثة والكتابة، للمشاركة في الجولة النهائية من المسابقة، فضلا عن حضور برنامج تدريبي في المقر الرئيسي لمعهد سي جونج بكوريا الجنوبية في شهر أكتوبر القادم. كما سيتأهل الفائزون من كل فئة في جولة المسابقة النهائية للتقدم في برنامج لدراسة اللغة في الجامعات الكورية.

ومن جانبه، أعرب مدير المركز الثقافي الكوري، أوه سونج هو، عن سعادته بتنظيم المسابقة، مشيرا إلى أن عدد دراسي اللغة الكورية يتزايد بشكل عام في مصر، حيث يسعى الكثير من الشباب إلى تعلمها وإجادتها؛ سعيا إلى استكشاف المزيد عن الثقافة الكورية.

وأضاف مدير المركز، في بيان صحفي اليوم الخميس، أنه سيجري التوسع في تعليم اللغة الكورية من خلال قبول المزيد من المتقدمين للدراسة بمعهد سي جونج، فضلا عن افتتاح فرع جديد له.

وبعد تقييم لجنة التحكيم المشكلة من خبراء تعليم اللغة الكورية، تم إعلان نتائج المسابقة حيث فازت آيات طارق بالمركز الأول في فئة المحادثة، وفازت نادين ياسر بالمركز الأول في فئة الكتابة.