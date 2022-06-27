الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في وفيات كورونا خلال شهر يونيو

أعلنت الصين وفاة 239 شخصًا؛ بسبب فيروس «كوفيد-19» خلال شهر يونيو، وهو ما يعد ارتفاعًا كبيرًا في وفيات كورونا، بعد أشهر من رفع معظم الإجراءات الاحترازية.

وبحسب ما نشرته وكالة «أسوشيتيد برس»، صباح الخميس، صرح المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن البلاد سجلت 164 حالة وفاة في مايو، بينما لم تسجل أي حالة وفاة على الإطلاق في أبريل ومارس.

وانتهجت الصين استراتيجية «صفر إصابات بكورونا» في أوائل عام 2020؛ التي اعتمدت فيها على عمليات الإغلاق الصارمة، والحجر الصحي، وإغلاق الحدود، والاختبار الجماعي الإجباري؛ لإنقاذ الأرواح بشكل كبير.

لكن الإجراءات رفعت فجأة في ديسمبر دون استعداد يذكر، مما أدى إلى زيادة في أعداد وفيات كورونا بلغت 60 ألفًا، بحسب الحصيلة الرسمية.

وبلغت وفيات كورونا هذا العام في الصين ذروتها خلال شهري يناير وفبراير؛ إذ سجلت بكين 4273 وفاة في 4 يناير، لكنها انخفضت بعد ذلك تدريجيًا إلى الصفر في 23 فبراير، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض الصيني.

ولم يذكر مسؤولو الصحة الصينيون ما إذا كانوا يتوقعون استمرار هذا الاتجاه، أو ما إذا كانوا سيوصون باستعادة التدابير الوقائية.

وسُجلت حالتان من الوفيات في يونيو من فشل في الجهاز التنفسي بسبب العدوى، في حين قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن الحالات الأخرى تتعلق بحالات مرضية كامنة (يمكن أن يشمل ذلك مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى).

وفي الفترة ما بين 3 يناير 2020 وحتى 5 يوليو 2023، أبلغت الصين عن 99 مليونًا و292 ألفًا و81 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و121 ألفًا و490 حالة وفاة.

ويقدر الخبراء أن مئات الآلاف من الأشخاص - وربما أكثر - ماتوا في الصين، لكن معدل الوفيات لا يزال أقل بكثير مما هو عليه في الولايات المتحدة وأوروبا.