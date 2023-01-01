كشف حمادة عبد الباري المدير الإداري ليد الزمالك، كواليس اختيار المدير الفني الجديد للزمالك، خلال الموسم المقبل

وقال حمادة عبد الباري في تصريحات عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن الزمالك استقر على تجديد الثقة في أحمد رمضان للاستمرار في منصب المدير الفني ليد الزمالك.

وأوضح عبد الباري أن الزمالك كان تفاوض مع مجدي أبو المجد ولكنه مرتبط بتعاقد مع المنتخب الكويتي، وباسم السبكي والذي تمسك به نادي الترجي التونسي بعد الموسم الكبير الذي قدمه معه وقام الفريق التونسي بمضاعفة راتبه للاستمرار معهم.

وأكمل أن الزمالك تفاوض أيضاً مع محمد عبد السلام المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين ومدرب سبورتنج السابق، ولكن تعاقد عبد السلام مع منتخب مصر ينص أن يكون مدرب متفرغ، ليعتذر عبد السلام عن تولي مهمة تدريب يد الزمالك.

وواصل أن الزمالك اتجه للتفاوض مع نجم يد الزمالك الأسبق أيمن صلاح، والذي قام بطلب ضم بعض اللاعبين، وحصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة أيضاً، ولكن لم يتوصل مسؤولي الزمالك مع صلاح لاتفاق ليتم عرض عليه منصب رئيس جهاز كرة اليد والذي اعتذر عنه أيمن صلاح.

وعن ملف تجديد اللاعبين أكد عبد الباري أن الزمالك قد جدد لكل من أحمد مؤمن صفا ومحمد بسيوني وأحمد حسام، وهناك جلسات أخرى مع بعض اللاعبين لحسم مصيرهم خلال الفترة المقبلة.

وعن الراحلين عن الزمالك أكد عبد الباري أن هناك عروض كبيرة للعديد من اللاعبين أبرزهم أحمد الأحمر وكريم هنداوي، والزمالك متمسك باستمرار الثنائي، موضحاً أن الموقف النهائي للاعبان لم يعلن، ولكن الأمور تسير في اتجاه الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث أن الثنائي يرغب في الاستمرار مع الفريق.

وأردف عبد الباري أن هناك بعض الأقاويل تتحدث عن تدخل أحمد الأحمر في اختيار المدير الفني، وهذا الأمر لم يحدث إطلاقاً، موضحاً أن الأحمر يعمل دائما من أجل فريق اليد، وحتى أنه وصل له عرض أكبر مما يتقاضاه في الزمالك ولكنه يرغب في الاستمرار مع الفريق.

وأتم حمادة عبد الباري تصريحاته أن الزمالك قد قام بتسجيل قائمة الفريق الأول لكرة اليد، وقائمة فريق المرتبط وكل الفرق الأخرى، بعد التوصل لاتفاق مع اتحاد اليد لتسجيل قوائم الزمالك للموسم الجديد