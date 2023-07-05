خالد عيد: تغيير الأجهزة الفنية وراء تراجع نتائج غزل المحلة

قال خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة، إن أمامه مواجهتين هامتين أمام البنك الأهلي وحرس الحدود، مشددًا على قدرة لاعبيه من أجل البقاء في بطولة الدوري المصري، كما أن جماهير الغزل تدعم وتساند الفريق بقوة في ظل وضعه الصعب بجدول الترتيب.

وأَضاف عيد في تصريحات تليفزيونية: "تغيير الأجهزة الفنية هذا الموسم أثر على لاعبي غزل المحلة، بالإضافة لرحيل عدد من العناصر في شهر يناير مثل عبده يحيى، إلى جانب دخول وكلاء اللاعبين والسماسرة في مفاوضات مع اللاعبين".

وتابع: "طالبت اللاعبين بالبقاء في الدوري، ولن أمانع في رحيل أي لاعب بعد نهاية المسابقة، هناك مفاوضات من أندية أخرى مع بعض اللاعبين".

وأكمل: "جماهير الغزل تدعم الفريق، واللاعبين هم من وضعونا في هذه المحنة، والفوز بالنقاط القادمة هي السبيل الوحيد من أجل الموافقة على إطلاق سراح أي لاعب، لو أي إخفاق لن نتخلى عن أي لاعب".

وأتم: "نتمنى تحقيق نتائج إيجابية خلال المباراتين القادمتين".