بدء امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة

بدأ منذ قليل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى لطلاب الثانوية العامة، وتشمل اللغات الإنجليزية والفرنسية و الألمانية، مجموع درجاتها 50 درجة.

ويبلغ عدد الأسئلة المقالية 3 أسئلة مخصص لها 8 درجات، والموضوعية 34 سؤالا مخصص لها 42 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 37 سؤالا.

وفتحت اللجان أبوابها الثامنة والربع صباحا لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان، وجددت الوزارة تشديدها على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات، وإحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وشددت على الملاحظين بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وعدم حيازة الهاتف المحمول داخل اللجان نهائيا، وعدم التهاون أثناء المراقبة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، وضرورة مراعاة الطلاب أصحاب الأمراض المزمنة بمتابعة حالتهم والتيسير لهم فى حالة وجود أى علاج أو أدوية يتم تناولها.

ووجه الدكتور رضا حجازي مديريات التربية والتعليم بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل بدء الامتحان، والمرور بالعصا الإلكترونية فى اللجان مرة أخرى، بالاضافة إلى التأكد من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة.

كما وجه الوزير أيضا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات، موجها بعدم مغادرة رئيس اللجنة قبل التأكيد على تسليم الطلاب الورقتين معا.