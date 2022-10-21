وزير الري يوجه بمتابعة معدلات تطهير الترع وتشديد الرقابة على جودة الأعمال



وجه وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، بمتابعة معدلات تنفيذ خطط التطهيرات بالمحافظات المختلفة وبخاصة بالنقاط الساخنة، مع تشديد الرقابة على جودة تطهيرات الترع.

كما شدد على أهمية التأكد من ملاءمة المعدات المستخدمة من المقاولين في أعمال التطهيرات بالشكل الذي لا يتسبب في حدوث تطهير جائر للجسور ، واستلام الأعمال من المقاولين بعد انتهاء أعمال التطهيرات بأعلى مستوى من الكفاءة، مع التنسيق الفوري والمستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات على جسور الترع والمصارف داخل وخارج الكتل السكنية بشكل فوري ومنع تراكمها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الري مع عدد من من قيادات الوزارة لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات، كما اطلع على موقف إيراد نهر النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتقدير كمية المياه الواصلة لبحيرة السد العالي.

واستعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات؛ لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة واستقرار المناسيب عند مواقع مص وطرد محطات الرفع.

وشدد الدكتور سويلم على الاستمرار في رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بجميع المحافظات، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع، والمرور الدوري على المجاري المائية ومحطات الرفع لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لجميع القطاعات المستخدمة للمياه كما ونوعا، موجها باستمرار متابعة محطات الخلط الوسيط لضمان قدرتها على رفع التصرفات المائية المطلوبة.

واستعرض سويلم الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس ووادي النقرة بمحافظة أسوان، لضمان استيفاء جميع الاحتياجات المائية المقررة، في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق، موجها مسئولي الري بهذه المناطق بالمتابعة الدائمة لضمان توافر المناسيب والتصرفات المطلوبة بها.