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أمريكا تتهم إيران بالتحرش بناقلتي نفط في خليج عمان

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:21 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:21 ص

اتهمت الولايات المتحدة البحرية الإيرانية بالتحرش بناقلتي نفط في خليج عمان.

وأعلنت البحرية الأمريكية في بيان اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق النار على إحدى الناقلتين.

وقد تمكنت القوات الأمريكية من منع البحرية الإيرانية ن الإستيلاء على الناقلتين.

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، والأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة، في بيان: "لا نزال على يقظة واستعداد لحماية حقوق الملاحة في هذه المنطقة المائية المهمة".
ووفقا للبيان، اقتربت زوراق البحرية الإيرانية أولا من ناقلة نفط اليوم، وثم ابتعدت عنها عندما وصلت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. وبعد ذلك بثلاث سلاعات، أرسلت ناقلة نفط أخرى إنذارا للبحرية الأمريكية بأن سفينة تابعة للبحرية الإيرنية اقتربت منها وأمرتها بالتوقف.

وقبل وصول المدمرة الأمريكية، أطلق الإيرانيون النار وعدة مقذوفات أصابت بدن الناقلة. ووقع الحادثان في المياه الدولية.

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