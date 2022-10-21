الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد فوري للعنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان

أعرب كبار المسؤولين في الأمم المتحدة عن صدمتهم وإدانتهم لزيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي في السودان، بما في ذلك العنف الجنسي ضد النساء والفتيات النازحات داخليًا.

ودعا المسؤولون إلى وضع حد فوري للعنف القائم على النوع الاجتماعي، لا سيما العنف الجنسي الذي يستخدم كتكتيك حرب لترويع الناس، بحسب وكالة أنباء الصين «شينخوا».

وشددوا على أهمية إجراء تحقيقات فورية وشاملة ومحايدة ومستقلة، في جميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى ضرورة محاسبة الجناة.

وأكدوا أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان لحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات.

وسلط رؤساء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، الضوء على الحاجة الملحة إلى «التوسع في رفع مستوى خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاستجابة له في السودان والدول المجاورة».

وقدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 3 ملايين امرأة وفتاة في السودان معرضات لخطر العنف القائم على النوع الاجتماعي، قبل اندلاع الأزمة في 15 أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وارتفع هذا العدد الآن إلى ما يقدر بنحو 4.2 مليون شخص. وقالت الأمم المتحدة إن «مساعدة النساء والفتيات على نطاق واسع، تتطلب دعمًا سخيًا من المانحين».