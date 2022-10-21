قواعد القبول ببرامج التصميم المعماري والجرافيكي والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بفنون جميلة حلوان



تبدأ كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قبول دفعة جديدة فى البرامج الخاصة بمصروفات تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

وتقدم الكلية برامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام، Sustainable Architecture and Urban Design، التصميم الجرافيكى، Graphic design، الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة، Animation and multimedia.

تتميز البرامج بالدراسة باللغة الانجليزية، والدراسة بنظام الساعات المعتمدة، وعدد الطلاب المقبولين محدود بما يضمن التواصل المباشر بين الاساتذة والطلاب وأفضل أداء للفاعلية التعليمية، ويتم التدريس باستخدام التطبيقات والبرمجيات الخاصة بالتصميم بشكل أساسي إلى جانب التقنيات اليدوية، والتخصص المباشر بدون سنة تمهيدية أو شعبة عامة وذلك فى البرامج الثلاث.

وتمنح البرامج درجة البكالوريس في التخصص بعد الانتهاء من إجمالي 160 ساعة معتمدة لبرنامجي الجرافيك، 165 ساعة معتمدة لبرنامج العمارة، ومدة الدراسة 5 أعوام، مع إمكانية الانتهاء من الدراسة في 4 أعوام مع تطبيق القواعد الخاصة بالدراسة بالفصل الدراسي الصيفي وزيادة العبء الفصلي، والتدريب الميدانى إلزامى كشرط تخرج، لتدريب الطلاب بشكل مباشر والاحتكاك بسوق العمل.

يلتحق خريج برنامج التصميم المعمارى والعمرانى المستدام بنقابة المهندسين فور التخرج.

يلتحق خريج برنامجى التصميم الجرافيكى والرسوم المتحركة والوسائط المتعددة بنقابة الفنانين التشكيلين، ومتاح لخريجي برنامج الرسوم المتحركة الاشتراك بنقابة فنانى التحريك.

وهناك ضوابط عامة للقبول، حيث تقبل البرامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى لمجموع الكلية لطلاب الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات الاجنبية والمعادلة، بشرط اجتياز امتحان القدرات والذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات على مستوى الجمهورية، وبعد قبول الطالب بالكلية كطالب نظامى يقوم بتقديم طلب الانضمام إلى البرامج الخاصة ويتم عرض الطلب على اللجنة المشكلة للمقابلة الشخصية للقبول فى البرنامج، وتقبل البرامج التحويلات من الكليات المناظرة، والغير مناظرة بشرط اجتياز امتحان القدرات والحد الأدنى للمجموع الخاص بسنة الطالب المتقدم والبداية من المستوى الأول.