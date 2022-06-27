وفد من النصر السعودي يغادر إلى برشلونة

تحرك وفد من نادي النصر السعودي، إلى مدينة برشلونة، لمواصلة تدعيم الفريق بلاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية إنه نقلا عن مصادر سعودية، قرر أحمد الغامدي الرئيس التنفيذي لشركة النصر السفر إلى برشلونة من أجل إجراء عدة اجتماعات مهمة تتعلق بسوق الانتقالات الحالية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فرانك كيسي، لاعب خط وسط برشلونة يعد أولويات الغامدي، بعد أن ظهرت تقارير سعودية عن وجود اهتمام كبيرم ن قبل النصر لضمه، ويتم في الوقت الحالي تجهيز العرض الكبير لإنهاء الصفقة.

وأوضحت موندو أن الغامدي جاء إلى برشلونة من أجل التحدث مع إدارة الفريق الكتالوني من أجل تقديم العرض لشراء فرانك كيسي.

وأتمت الصحيفة أنه حاليا لا تظهر أية مؤشرات بشأن سفر الغامدي لإنهاء صفقة كيسي فقط أم هناك أسماء أخرى، خاصة وأنه تم ربط العديد من أسماء لاعبي البرسا بالانتقال إلى الدوري السعودي أمثال سيرجي روبرتو ورافينيا.