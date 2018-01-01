أوكرانيا: إغلاق أجزاء من مجمع دير الكهوف بسبب نزاع مع رهبان مرتبطين بموسكو

منعت السلطات الأوكرانية رهبانا مرتبطين بموسكو، من الوصول إلى أجزاء من مجمع دير الكهوف في كييف الذي يعود تاريخه إلى عدة قرون، كجزء من نزاع مستمر للسيطرة على المجمع الديني المشهور عالميا.

وأعلن وزير الثقافة الأوكراني أولكسندر تكاتشينكو، اليوم الخميس، في منشور على قناة تليجرام، أن سلطات المتحف أغلقت 3 مبان، من بينها مقر إقامة رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.

ويعد مجمع الدير، الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر الميلادي، من بين أهم المواقع الدينية في أوكرانيا وهو مدرج على مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وتتمتع الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بعلاقات تاريخية وثيقة مع موسكو وكانت رسميا فرعا للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، لكنها قطعت العلاقات الرسمية مع موسكو في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.

وتأسست كنيسة أرثوذكسية منفصلة في أوكرانيا عام 2018 بعد سنوات من الصراع بين أوكرانيا وروسيا، وهي التي من المفترض أن تتولى إدارة مجمع دير الكهوف.

وتعرض رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية لاتهامات بالتعاطف مع الروس، وواجه بعضهم اتهامات بالتعاون مع موسكو.

وتمتلك الدولة الأوكرانية مجمع دير الكهوف، بيد أن الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية هي التي تتولى إدارته منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين.