قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن «الفنان الراحل علاء عبدالخالق، تركيبة إنسانية غريبة وخاصة جدًا»، مشيرًا إلى أنه كسب احترام الجمهور، رغم أنه لم يحظَ بالنجومية الطاغية.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «mbc مصر 2»، اليوم الخميس، أنه يتفهم وجود ملحن أو مؤلف أو صحفي خجول، لكن المطرب يجب أن يواجه ويكون موجودًا على الساحة، لافتًا إلى أن «عبدالخالق» كان بعيدًا عن وسائل الإعلام؛ التي تمثل جزءًا مهمًا في تقديم المبدع والفنان والممثل.

وأكمل: «التقينا تقريبًا في نفس الفترة الزمنية، خلال الثمانينيات كان يغني مع الأصدقاء، ولا أتذكر إلا لقاءات عابرة جدًا للراحل، لذلك كتبت عنه (علاء عبدالخالق الذي لا أعرفه)».

وأشار إلى أن الغناء الجماعي يضع المطرب في كادر معين لدى المتلقي، قائلًا إن أعضاء فرقة الأصدقاء؛ علاء عبدالخالق ومنى عبدالغني وحنان، حققوا نجاحات فردية، لكنهم لم يحققوا نجاحًا موازيًا لشهرة اللحن العبقري لأغنية «الحدود».

واستطرد: «علاء نموذج جيد للفنان الذي تحبه لسلوكه وطربه ويظل في وجدانك، لم يحقق انتشارًا ضخمًا ووهجًا، لكنه من المؤكد سيظل في ذاكرة الأغنية العربية والمصرية، وورقة مهمة في صفحة الغناء المصري والعربي؛ حتى لو لم يحقق النجومية الطاغية، لكن يكفي الاحترام.. عاش ورحل في هدوء».

وشيّع عدد كبير من نجوم الفن جثمان الفنان علاء عبد الخالق إلى مثواه الأخير، وأدوا صلاة الجنازة عليه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ورحل علاء عبد الخالق عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 59 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.