تقارير أمريكية: البودرة البيضاء التي تم العثور عليها في البيت الأبيض كوكايين

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الأربعاء، نقلا عن الخدمة السرية، إن البودرة البيضاء التي تم العثور عليها في البيت الأبيض هي مخدر الكوكايين.

يذكر أن الخدمة السرية مسzولة عن أمن الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتم اكتشاف المادة المشبوهة يوم الأحد الماضي في منطقة أحد مداخل الجناح الغربي للمقر الحكومي في واشنطن. وتم إرسالها في وقت لاحق إلى مختبر لتحليلها. ولم يكن بايدن في البيت الأبيض وقت العثور على تلك المادة.

ولم ترد الخدمة السرية على طلب للحصول من أجل التعليق.

ولم يتضح بعد كيف وصل الكوكايين إلى داخل البيت الأبيض.