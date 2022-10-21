تقرير: الولايات المتحدة تحذر بنوك هونج كونج من تدفق منتجات التكنولوجيا لروسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد تقرير إخباري، بأن مسئولين من وزارة الخزانة الأمريكية زاروا هونج كونج في يونيو؛ لحث البنك المركزي والمؤسسات المالية والقانونية، والجهات الاستشارية، وجماعات الصناعة في المدينة على كبح تدفق منتجات التكنولوجيا أمريكية الصنع إلى روسيا.

وذكرت صحيفة "نيكي"، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن 3 مسئولين من إدارة التمويل الإرهابي والجرائم المالية بوزارة الخزانة عقدوا اجتماعات في 15 و16 يونيو في هونج كونج.

وطلبوا من المصارف وجهات التنظيم المساعدة في تحديد المفردات الفائقة التكنولوجيا الأمريكية التي يتم شحنها إلى روسيا عبر هونج كونج.

وقال مسئولو الخزانة الحاضرين، إنه يجب عليهم تعزيز الحيطة الواجبة عند التعامل مع المعاملات المتعلقة بالأغراض على قائمة مراقبة الصادرات.

وجاءت الاجتماعات التي عقدت في منتصف يونيو قبل أيام من زيارة أنتوني بلينكين لبكين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وحضر ممثلون من بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد وسلطة النقد في هونج كونج "إتش كيه إم إيه" ورابطة متخصصي مكافحة غسل الأموال المعتمدين، الاجتماع، ورفض جميعهم التعقيب على ما دار في الاجتماعات.