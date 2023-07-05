كوريا الجنوبية تدشن سفينة لاستكشاف موارد الطاقة تحت سطح البحر

دشنت كوريا الجنوبية سفينة استكشاف بحثية جديدة ستبحر حول العالم لاستكشاف موارد الطاقة تحت سطح البحر.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء اليوم الخميس أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة أقامت اليوم حفل تدشين سفينة الاستكشاف البحثية "تام هيه 3" في حوض بناء سفن "يونج دو" التابع لشركة اتش جي للصناعات الثقيلة في مدينة بوسان الساحلية بجنوب شرق البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن سفينة الأبحاث "تام هيه 3" تعد أول سفينة محلية الصنع تزن 6 آلاف طن، بتكلفة 181 مليار وون (8ر138 مليون دولار)، وهي مزودة بـ 35 من أحدث معدات الاستكشاف والبحث.

ومن المتوقع أن تعمل السفينة الجديدة التي ستحل محل سفينة الأبحاث "تام هيه 2" التي بدأت أنشطتها البحثية منذ عام 1996، على توسيع منطقة تنمية الموارد تحت سطح البحر إلى الجرف القاري وأيضا المناطق القطبية، وتأمين موارد النفط والغاز والموارد المعدنية داخل المياه محليا وخارجيا.

وتتمكن السفينة الجديدة من إجراء الاستكشاف الجيوفيزيائي بالتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد علاوة على الاستكشاف للتغييرات في طبقات الأرض بمرور الوقت بالتكنولوجيا رباعية الأبعاد .