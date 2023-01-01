شهد قسم الأقتصاد بكلية تكنولوجيا الإدارة بالجامعة الألمانية بالقاهرة، محاضرة لطلاب الكلية بالسنوات الدراسية المختلفة، بعنوان "دور البنك المركزي في الاقتصاد المصري"، بحضور الخبيرتين الاقتصاديتين ماجدة غنيم مدير إدارة عامة بإدارة أسواق النقد والمال بقطاع الأسواق، ورنا عبد الرحمن رئيس قسم بقطاع السياسة النقدية بالبنك؛ بهدف تسليط الضوء على دور البنك المركزي باعتباره الجهة المنوط بها تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى، ومراقبة وتوجية النظام المصرفي للدولة والعمل على الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي بها والسيطرة على التضخم في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

تناولت المحاضرة، عدداً من المحاور ذات الصلة وذلك بتقديم شرحاً وافياً لدور البنك المركزي في تعزيز الشمول المالي دعما لجهود الدولة في تحقيق ذلك؛ بهدف تمكين كل شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة بجودة مناسبة وبأسعار معقولة، وأهمية إجراءات السياسة النقدية في مصر باعتبارها أحد السياسات الاقتصادية التي يتم استخدامها لتحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية وبالتالى يتحقق الاستقرار في المستوى العام للأسعار، إضافة إلى توضيح إجراءات السياسة النقدية التي يتم اتباعها لمواكبة التطورات الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة هبة الله غنيم أستاذ مساعد قسم الأقتصاد بالكلية والمشرف على فاعليات أعمال المحاضرة، عن سعادتها وفخرها بكون المشاركتين بتقديم المحاضرة هما ماجدة غنيم، رنا عبد الرحمن، خريجات الجامعة اللتين تشغلان تلك المناصب المرموقة بالبنك المركزى، مشيدة بحرصهن على المشاركة بالحضور رغبة منهن على مد جسور التواصل مع الجامعة.