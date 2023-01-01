5 ليالي مدة عرض «ليلة القتلة» بمسرح الطليعة

أعلن مسرح الطليعة عن عودة عروض "ليلة القتلة"، في خمس ليالي على خشبة قاعة صلاح عبد الصبور بمسرح الطليعة، وذلك في الفترة من 13 إلى 17 يوليو الجاري.

المسرحية من تأليف خوزيه تريانا، وترجمة فتحي العشري، وأشعار عوض بدوي، وموسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، وديكور وأزياء سماح نبيل، وتصميم إضاءة إبراهيم الفرن، وتمثيل نشوى إسماعيل، وإميل شوقي، ومروج، وياسر مجاهد، ولمياء جعفر، وشيماء يسري، وإخراج صبحي يوسف.

"ليلة القتلة" مسرحية درامية اجتماعية، تركز على الأساليب الخاطئة التي يتبعها الآباء والأمهات في تربية أبنائهم داخل الأسرة، والتي تستند إلى ثقافة السلطة الأبوية المطلقة البعيدة عن مفاهيم الديمقراطية واحترام الرأي الآخر.