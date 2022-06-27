مساران أمام حاملي الثانوية الفنية للدراسة الجامعية عبر مسابقة الأعلى للجامعات أو تنسيق المرحلة الثالثة

70% حد أدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثالثة.. و80% حد أدنى لتقديم طلاب الثانوي الصناعي بمعاهد الهندسة الخاصة العالية

يبدأ طلاب الثانوية الفنية خطوات استكمال الدراسة الجامعية في حالة الرغبة في ذلك عبر مسارين الأول عن طريق خوض مسابقة بالمجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بـ4 كليات هي الزراعة والحقوق والتجارة والهندسة وتعلن تفاصيلها أغسطس المقبل، والثاني عبر تنسيق المرحلة الثالثة مع زملائهم حاملي شهادات الثانوية العامة.

وانتهى المجلس الأعلى للجامعات واللجنة العليا لتنسيق قبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات بالعام الجامعي 2023-2024 من إقرار قواعد قبل حاملي الثانوية الفنية بعدد من الكليت حيث سيتم قبول الحاصلين علي الشهادات الفنية عام 2022-2023 نظام الثلاث سنوات "تجاري- صناعي – سياحة وفنادق – زراعي – مساعدي خدمات صحية"، بكليات الجامعات والمعاهد الفنية المتوسطة الحكومية والخاصة والمعاهد العليا الخاصة التي تقبل هذه الفئات من الطلاب في العام الجامعي 2023-2024.

وأوضح قرر التنسيق أنه سيتم فتح باب القبول بكليات قطاعات "التجارة – التربية شعبة تعليم فني - الزراعة - الآثار – التكنولوجيا والتعليم الصناعي، بالجامعات على أساس التوزيع الجغرافي مع مراعاة الشروط التي تنص عليها اللوائح الداخلية لهذه الكليات، حيث يلزم حصول الطالب على مجموع درجات 70% على الأقل من المجموع الكلي فقط في شهادة الدبلوم الفني للتقدم إلى مكتب تنسيق القبول بالجامعات.

وطبقًا لماء تضمنه قرار التنسيق، يتم تحديد الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة فيما عدا كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي باعتبار أن هذه الكليات قائمة أساسا علي الشهادات الفنية وقلة أعداد الثانوية العامة المقررة لها، وبحيث يكون ثلثي هذه النسبة للشهادات الفنية "نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية" ودبلوم المعاهد الفنية "نظام الثانوية + سنتان" والثلث الباقي يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات، ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.

ويرتب المتقدمين لمكتب التنسيق لتحديد من يقبل منهم ببعض كليات ومعاهد الجامعات وتحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية أو معهد لكل نوع شهادة فنية على حده في ضوء أسبقية مجموع الدرجات الحاصل عليه الطلاب في شهاداتهم الفنية الناجحين فيها، وترتيب رغبات الطلاب.

ويستثنى الطلاب الـ 50 الأوائل في كل شهادة من الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات وفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم بالكليات الجامعية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب استثناءً من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي المعمول بها.

وفيما يتعلق بقواعد القيد في المعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق، فسيتم القبول بالمعاهد العالية الخاصة للسياحة والفنادق من الحاصلين على الثانوية الفندقية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات ويتم القبول بها في ضوء رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

وتضمنت شروط القبول بالمعاهد العالية الخاصة من الحاصلين على الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات، أن تكون في حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح، وتقبل المعاهد العاليا الخاصة الهندسية من جميع التخصصات بشرط الحصول على 80 % فأكثر من المجموع الكلي للدرجات ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

كما يتم القبول بالمعاهد الخاصة العالية شعبة نظم المعلومات الإدارية، شعبة إدارة الأعمال، ويتم القبول بهذه المعاهد من جميع التخصصات بشرط الحصول على 60% فأكثر من المجموع الكلي للدرجات ويتم القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي، وبالنسبة لقبول حاملي الثانوية الفنية الزراعية وطلاب الدبلومات الزراعية فإنه يسمح التقدم إلى المعاهد العالية الخاصة من الحاصلين علي الثانوية الزراعية نظام 3 سنوات بشرط الحصول على 60% فأكثر للدرجات.