الأمريكي بروكسبي يتقبل عقوبة إيقافه مؤقتا لكنه ينفي تعاطي المنشطات

أكد لاعب التنس الأمريكي جنسون بروكسبي تقبله لعقوبة إيقافه المؤقتة عقب تغيبه عن ثلاثة اختبارات للكشف عن المنشطات في غضون عام واحد.

وكتب بروكسبي صاحب الـ22 عامًا الذي بلغ المركز 33 في التصنيف العالمي الصيف الماضي، عبر حسابه على شبكة "إنستجرام" لتبادل الصور اليوم الخميس أنه جرى إيقافه مؤقتا هذا الأسبوع لكنه نفى تورطه في أي مخالفات.

وأوضح "الإيقاف المؤقت ليس اعترافا بارتكابي أي مخالفة، بل على النقيض، أنفي هذه الاتهامات وانتظر التحكيم مع محكمة مستقلة".

وأشار "لم يسبق لي السقوط في اختبار للكشف عن المنشطات، لم أتعاط أي مواد غير مسموح لي باستخدامها".