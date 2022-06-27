وزيرة البيئة الألمانية تدعو لمزيد من السلامة الكيميائية

دعت وزيرة شؤون البيئة الألمانية شتفي ليمكه، لمزيد من السلامة الكيميائية، وذلك قبل مشاركتها المنتظرة غدا الجمعة في مؤتمر منظمة الصحة العالمية للبيئة والصحة المنعقد حاليا في العاصمة المجرية بودابست.

وقالت ليمكه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إننا بحاجة لنهضة في مجال إدارة النفايات والمواد الكيميائية على المستوى العالمي من أجل الحد من التلوث الناتج عن أية مواد كيميائية ونفايات خطيرة".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "من الضروي التوصل لحلول عملية في دورة الحياة الكاملة للمواد الكيميائية من أجل تفادي حدوث أية أضرار لصحة الإنسان وللبيئة".

وأضافت ليمكه أنه يجب تعميق التعاون الدولي من أجل البيئة والصحة خلال المؤتمر المنعقد في بودابست، وقالت: "سوف نركز خلال ذلك على السلامة الكيميائية"، لافتة إلى أن ذلك سيرسل إشارة قوية للمؤتمر العالمي لإدارة المواد الكيميائية (أي سي سي 5) المقرر أن يقام في مدينة بون تحت رئاسة ألمانيا في سبتمبر المقبل.

وأكدت وزيرة البيئة الألمانية أن البشر محاطون بمواد كيميائية وأنها موجودة في 95% من جميع المنتجات، لافتة إلى أن إنتاج المواد الكيميائية يرتفع بشكل سريع، وقالت ليمكه: "يعني ذلك أن تلوث البيئة والمخاطر الصحية سوف تتزايد".