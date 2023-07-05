 إسبانيا تعاقب أوكرانيا بخماسية وتلاقي إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة - بوابة الشروق
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إسبانيا تعاقب أوكرانيا بخماسية وتلاقي إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا تحت 21 سنة

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:13 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 12:13 ص

تأهل منتخب إسبانيا للشباب للمباراة النهائية في بطولة أوروبا لكرة القدم تحت 21 سنة، المقامة حاليا في جورجيا ورومانيا، عقب فوزه الكاسح 5 / 1 على منتخب أوكرانيا، مساء الأربعاء، في الدور قبل النهائي للمسابقة القارية.

وتقدم المنتخب الأوكراني بهدف مباغت حمل توقيع أرتيم بوندارينكو في الدقيقة 13، قبل أن ينتفض المنتخب الإسباني ويرد بخمسة أهداف دفعة واحدة.

وأحرز أبيل رويز هدف التعادل لإسبانيا في الدقيقة 17، قبل أن يضيف زميلاه أوهيان سانسيت وأنطونيو بلانكو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 24 و54 على الترتيب.

وأضاف إيمار أوروز الهدف الرابع لإسبانيا في الدقيقة 68، قبل أن يختتم سيرخيو جوميز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الخامس في الدقيقة 78.

وضرب المنتخب الإسباني موعدا في المباراة النهائية ضد منتخب إنجلترا.


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