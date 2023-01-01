بامبلونا الإسبانية تطلق إشارة انطلاق مهرجان سان فيرمين للركض أمام الثيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انطلق اليوم الخميس، مهرجان سان فيرمين الشهير، والمثير للجدل، للركض أمام الثيران ببلدة بامبلونا، في شمال إسبانيا، بإشارة البدء التقليدية (شوبينازو)، وهي إطلاق صاروخ ألعاب نارية صغير.

وشهد آلاف الزوار مراسم إطلاق الصاروخ من شرفة مبنى البلدية.

ويقام المهرجان منذ نحو 400 عام على شرف القديس الشفيع للمدينة، سان فيرمين.

وارتدى الأشخاص الذين احتشدوا في الشارع أمام مبنى البلدية ملابس بيضاء، وهم يهتفون "يحيا القديس فيرمين". ورقصوا وغنوا ولوحوا بالأوشحة الحمراء التقليدية.

وتعد أبرز مظاهر المهرجان ركض الثيران بشكل يومي، حيث تساق ستة ثيران مصارعة، يوميا على مدار ثمانية أيام عبر الشوارع الضيقة بالبلدة القديمة، وصولا إلى الساحة صباحا.

ويركض مئات الأشخاص، معظمهم من الشباب، أمام الثيران، التي يزن الواحد منها حوالي 600 كيلوجرام.

ويصاب العشرات سنويا في اختبارات الشجاعة هذه. ولقي 16 شخصا حتفهم في المهرجان منذ 1924، آخرهم في 2009.