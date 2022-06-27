نقابة الصحفيين الفلسطينيين تتهم قناة الجزيرة باجتزاء الأخبار وتحويرها

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، أن «النقابة على الدوام مع حرية الرأي والتعبير، على أن تكون التغطيات موضوعية ولكل الأحزاب بما يشمل الجميع، وألا تغمض العين عن الحقيقة».

وأوضح أبو بكر في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الخميس، أن رواية قناة الجزيرة «مبتورة»، منوهًا أنها اجتزأت أكثر من مرة بعض الأخبار، وحولتها وحورتها بشكل منافٍ للموضوعية ولقيم العمل الصحفي.

وقال إن «على إدارة قناة الجزيرة الالتزام بمعايير العمل الصحفي، وألا تنحاز إلى طرف معين بما يهدف إلى تضليل الرأي العام واستغفال المواطنين، الأمر الذي من شأنه إثارة الفتن بشكل مقصود».

وأكد أبو بكر، أن هذا الأمر غير مقبول ومرفوض، مبينا أن النقابة ستوجه اليوم رسالة رسمية إلى إدارة الجزيرة لتوضيح أسباب الاحتجاج، وهو انحياز القناة بشكل واضح إلى حركة «حماس»، مستثنيا من ذلك الزملاء في مكتب الجزيرة بفلسطين.

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة «فتح» منذر الحايك، إن قناة «الجزيرة» تمارس التشويه الإعلامي ضد حركة «فتح»، من خلال إبراز الرواية الإسرائيلية عبر استضافة مسؤولين إسرائيليين، وأشخاص من حركة «حماس» يحاولون دس السم في خطاباتهم.

وأكد الحايك في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الخميس، أن «هذا الدور التوتيري الممول من قناة الجزيرة هدفه خلق بديل عن منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعب فلسطين»، معربا عن أسفه لهذا الدور التوتيري والهجوم على قيادة السلطة الوطنية وحركة فتح، والتي سيبقى خطابها وطنيا يحمل نهج الوحدة الوطنية دائما.

وشدّد على الرفض المطلق لمحاولات قناة الجزيرة الترويج بأن دعوة الرئيس محمود عباس لاجتماع الأمناء العامين للفصائل، غير جدية، وقيامها ببث رسائل من بعض الفصائل بعدم رغبتها في الجلوس على طاولة هذا الاجتماع.

وحذّر الحايك من محاولات مشبوهة للانقضاض على القضية الفلسطينية التي تمر بمرحلة خطيرة عبر الاستيطان والتهويد، داعيا إلى وحدة الصف الداخلي وتحقيق الوحدة الوطنية للتصدي لمحاولات إنهاء القضية الفلسطينية.