وصول 142 ألفًا و588 حاجًا إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أدائهم مناسك الحج حتى الأربعاء، 142 ألفا و588 حاجا من عدة جنسيات قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.



وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول لليوم بلغ 17 ألفا و258 حاجا وصل منهم 15 ألفا و159 حاجا إلى محطة استقبال الهجرة عبر 395 رحلة، كما استقبل مركز حجاج البر 302 حاج عبر 7 رحلات، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1797 حاجا عبر 395 رحلة.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 36 ألفا و963 حاجا، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 105 آلاف و617 حاجا من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 35%؜ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 56 ألفا و894 حاجا.