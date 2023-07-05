العراق يدين العمليات العسكرية الاسرائيلية في جنين

أدان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، العملية العسكرية الاسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية، مجدداً تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

وقال رشيد في بيان إن "في الوقت الذي ندين فيه العملية العسكرية الاسرائيلية في مدينة جنين الفلسطينية، نجدد تضامننا مع الشعب الفلسطيني ونعزي أسر الضحايا وندعو العلي القدير لجميع الجرحى بالشفاء العاجل".

وأكد أن "جمهورية العراق تؤكد تمسكها بقرارات الامم المتحدة وتدعم كل السبل السلمية لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني كما ندعو المجتمع الدولي للتعبير عن التزامه بما أصدره من قرارات تؤدي الى إرساء السلام والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط وتحقيق السلام العادل وتقديم المساعدة العاجلة للشعب الفلسطيني لتجاوز آثار العملية العسكرية الأخيرة".

وشدد على ضرورة قيام قادة وحكومات دول المنطقة بالإسراع "في إطلاق مسار سياسي يضع حدا لدوامة العنف وإيقاف الانتهاكات والتهديدات التي يواجهها المدنيون منذ عقود ولن يكون هذا ممكنا إلا بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وتحقيقها بالوسائل السلمية".