السعودية ترفع أسعار صادراتها النفطية مع تمديد خفض الإنتاج

أعلنت المملكة العربية السعودية، زيادة كبيرة في أسعار تصدير نفطها الخام إلى أوروبا ودول البحر المتوسط، في حين رفعت أسعار التصدير إلى آسيا بشكل غير متوقع وهو ما يمكن أن يهدد بتراجع الطلب على النفط السعودي في السوق الآسيوية حيث يواجه منافسة من النفط الروسي الذي يباع بأسعار مخفضة.

وبحسب الأسعار الجديدة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء فإن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط رفعت أسعار كل درجات الخام المصدرة إلى الولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا والبحر المتوسط في الشهر المقبل مقارنة بأسعار الشهر الحالي.

كما رفعت سعر تصدير الخام العربي الخفيف الذي يسيطر على صادرات النفط السعودي في آسيا.

وارتفع السعر الرسمي للتصدير إلى أوروبا بمقدار 80 سنتا للبرميل، وهو ما يزيد كثيرا عن الارتفاع في أسعار التصدير إلى الولايات المتحدة وآسيا.

في الوقت نفسه، بلغ سعر الخام العربي الوسيط في سوق البحر المتوسط 20ر3 دولار فوق سعر النفط القياسي، في حين يزيد سعر الخام العربي الخفيف بمقدار 50ر3 دولار للبرميل فوق سعر النفط القياسي العالمي وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر الماضي.

وتبيع أرامكو حوالي 60% من صادراتها النفطية إلى آسيا، حيث إن الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند هي أكبر المشترين، كما أن أغلب الشحنات تتجه غالبا وفق عقود طويلة الأجل، في حين يتم تعديل الأسعار بصورة شهرية وفقا لأسعار السوق العالمية.