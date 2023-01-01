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رويس يفاجئ دورتموند بقرار غريب

زيـاد الميـرغني
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 9:17 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 9:17 م

اتخذ ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند، قرارا مفاجئا قبل انطلاق الموسم المقبل 2023-2024، الذي سيشارك فيه مع فريقه بعد تجديد عقده.

وكان دورتموند قد جدد عقد رويس لمدة موسم واحد، رغم أن الأخير كان بإمكانه الرحيل مجانا بنهاية الموسم الماضي.

ونشر دورتموند، مقطع فيديو عبر منصاته الرسمية، اليوم الخميس، يظهر فيه رويس وهو يوجه رسالة لمشجعي الفريق.

وأعلن رويس في الفيديو، تخليه عن شارة قيادة أسود الفيستيفال في الموسم المقبل، بعدما ارتداها على مدار 5 سنوات.

وأكد رويس أن قراره جاء بعد فترة من التفكير طوال العطلة الصيفية، قبل أن يبلغ المدرب إيدين تيرزيتش والمدير الرياضي سيباستيان كيل، بالأمر.

وأشار في ختام رسالته، إلى إلقاء الكرة في ملعب الثنائي، لاختيار البديل المناسب لحمل شارة قيادة دورتموند في الموسم المقبل.

وبحسب التقارير، فإن الثلاثي جريجور كوبيل وإيمري تشان ونيكو شلوتيريك، هم المرشحون لارتداء شارة قيادة دورتموند.


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