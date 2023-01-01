سائح بريطاني متهم بتخريب الكولوسيوم: لم أكن أعلم أنه معلم أثري

تقدم سائح بالاعتذار عن قيامه بخدش حائط بمعلم الكولوسيوم الأثري في روما.

وكان رجل من انجلترا قد استخدم في نهاية يونيو الماضي مفتاحا لحفر اسمه واسم صديقته على جدران المبنى الأثرى.

وبعد أن انتشر ما قام به السائح بسبب نشر مقاطع فيديو التقطت بالهواتف المحمولة على الانترنت، ألقت قوات الشرطة القبض على الرجل (31 عاما) الذي يواجه عقوبة دفع غرامة كبيرة.

وكتب السائح في خطاب، نشرته وسائل الإعلام البريطانية: "أعترف بالإحراج الشديد لعلمي أن هذا المعلم من الآثار القديمة بعد الفعل الذي أشعر بالندم على القيام به".

وتم إرسال الخطاب إلى العمدة روبيرتو جوالتيري والمدينة ومكتب المدعي العام.

وقال محامي السائح لصحيفة صحيفة "ال – ميساجيرو" إن موكله يمثل "نموذجا لأجنبي يعتقد أن كل شيء مسموح في إيطاليا، حتى لو كان أمرا سوف تكون عقوبته شديدة في موطنه".

ويأمل المحامي في توقيع عقوبة أخف بحق موكله بفضل خطاب الاعتذار.

وأعرب السائح في الخطاب عن "اعتذاره الصادق للإيطاليين والعالم بأكمله عن الضرر الذي وقع على أحد الأصول، الذي يعد في الحقيقة ميراثا للإنسانية بأكملها".