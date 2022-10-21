رئيس جهاز حدائق العاصمة يوجه بتكثيف الأعمال الجارية بقطاعات الإسكان والطرق والكهرباء

واصل المهندس علاء عبد الله، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، جولاته التفقدية يرافقه مسئولو الجهاز، بوحدات محدودي الدخل ومنطقة عمارات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين"، حيث نبّه على الشركات العاملة بتكثيف الأعمال بقطاع الإسكان والطرق والكهرباء والمرافق والزراعة والنظافة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، ضرورة تنفيذ العمارات بالمواصفات الفنية المناسبة وما يلزم من أعمال زراعة حولها وتمهيد الطرق الداخلية حول العمارات، وأن تقوم شركات النظافة برفع آية مخلفات حول العمارات.

واستكمل رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، الجولة بالمرور على أعمال الطرق الجارى تنفيذها بمنطقة ٤٩ عمارة والتى تدخل ضمن أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من محاور الطرق للإسكان الاجتماعي بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بالمدينة.

كما تفقد المهندس علاء عبد اللاه، بعض أعمال المرافق الجاري تنفيذها وبعض أعمال الزراعة بالمنطقة، حيث نبه على المسؤلين بإدارة الزراعة بضرورة استكمال وضع اللافتات التحذيرية بأن مياه الزراعة غير صالحة للشرب بجميع المناطق بالمدينة، حتى ينتبه السكان.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبد اللاه، و المهندس علاء لطفى، نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس محمد فوزى، المستشار الهندسى لوزارة التضامن الاجتماعي؛ لمناقشة بعض المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة والتنسيق بخصوص أعمال التسليم والتشغيل لتلك الخدمات، حيث تم التوجيه بتسليم مبنى حضانة بمركز خدمات 6 بمنطقة الياسمين حى الزهور إلى وزارة التضامن الاجتماعى تمهيدا لتشغيله وذلك حرصاَ على استكمال منظومة الخدمات وتوفير متطلبات سكان المدينة على أن يتم التنسيق بصفة مستمرة مع مسئولى وزارة التضامن فى هذا الشأن.