الرئيس البرتغالي يغادر المستشفى بعد إصابته بنوبة إغماء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



غادر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، المستشفى بعد أن تلقى العلاج نتيجة إصابته بنوبة إغماء.

وقال للصحفيين خارج المستشفى بالعاصمة لشبونة، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، بحسب ما شوهد على محطة "آر تي بي" الحكومية: "أنا بخير".

من ناحية أخرى، أوضح المكتب الرئاسي أن الرئيس (74 عاما) أصيب بنوبة إغماء بعد ظهر أمس الأربعاء، أثناء قيامه بزيارة لإحدى الجامعات في بلدية ألمادا الواقعة جنوب لشبونة.

وشعر رئيس الدولة بالوهن خلال قيامه بإجراء محادثة مع باحثين و"فقد الوعي لفترة قصيرة".

وقال ريبيلو دي سوزا إنه نُصح بشرب المزيد من الماء