 الألماني زفيريف يفتتح مشاركته في ويمبلدون بالفوز على بروير - بوابة الشروق
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الألماني زفيريف يفتتح مشاركته في ويمبلدون بالفوز على بروير

د ب أ
نشر في: الخميس 6 يوليه 2023 - 11:15 م | آخر تحديث: الخميس 6 يوليه 2023 - 11:15 م

وصل النجم الألماني أليكسندر زفيريف، إلى الدور الثاني من بطولة ويمبلدون للتنس متأخرا، مشيرا إلى أن الإصابة التي تعرض لها في الكاحل كانت وراء ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن النجم الألماني عاد للمنافسات هذا الموسم بعد خضوعه لجراحة في أربطة الكاحل بعد تعرضه لإصابة في مواجهة الإسباني رافائيل نادال في الدور قبل النهائي من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وانتظر أربعة أيام لخوض مباراته الأولى في بطولة ويمبلدون.

وسرعان ما نجح زفيريف في استعادة مستواه وتعويض الوقت الذي غاب فيه عن المنافسات، ليفوز على الهولندي جيس بروير 6/4 و7/6 و7/6.

وقال في تصريحات عقب المباراة: "هل أنا سعيد بالتواجد في الدور الثاني؟ نعم، سعيد للغاية لقد استغرق الأمر ثلاثة أيام لكنني هنا، أنا سعيد لذلك".

وأضاف: "البطولة تبدأ حينما تبدأ، المباريات لن تكون سهلة بسبب الفارق الكبير بين تلك البطولة والبطولات العادية".

وأتم: "لكنني أتمنى أن أكون بخير، أتمنى أن أكون جاهز بدنيا لهذا النوع من اللحظات".


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