ميقاتي يحذر من السرطان الطائفي والمذهبي الذي يضرب لبنان

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، من السرطان الطائفي والمذهبي الذي يضرب لبنان.

وقال ميقاتي، خلال رعايته اليوم الخميس، إطلاق وزارة الصحة العامة "الخطة الوطنية لمكافحة السرطان 2023- 2028"، إن الأخطر من السرطان الذي يضرب مجتمعنا العائلي هو السرطان الذي يضرب جسم الوطن وهو سرطان الطائفية والمذهبية.

وشدد على أنه إذا لم نعالج هذه الآفة كما يلزم فإننا سنصل إلى مرحلة التفشي الكامل التي لا يمكن معالجتها.

وجدد ميقاتي، الدعوة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لوقف الاستغلال الطائفي للموضوع والتفاهم على طبيعة المرحلة المقبلة على كل المستويات.