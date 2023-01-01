أزبيلكويتا يودع تشيلسي بالدموع قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد

لم يتمالك الإسباني سيزار أزبيلكويتا مدافع تشيلسي نفسه في كلمات وداعية لفريقه تشيلسي الإنجليزي قبل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد الذي ينضم إلى صفوفه بدايةً من الموسم الجديد.

وعبر "فيديو" بثه الحساب الرسمي لتشيلسي، قال الإسباني الدولي: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصف شعوري الآن، لكنني قضيت 11 عاماً بين جدران هذا العام، وها أنا أرحل الآن".

وتابع: "أشكر الجميع في هذا النادي فلقد تلقيت المساعدة كثيرا، أمضيت وقتاً رائعاً داخل وخارج الملعب، وتشاركنا العديد من اللحظات الرائعة، حتى أسرتي حظيت بوقت رائع".

وواصل أزبيليكويتا: "أشعر أنني قدمت كل ما لدي هنا، وفي المقابل حظيت بكل الدعم، وعندما وصلت إلى هنا كان الفريق بطلاً لدوري الأبطال، ولديه أساطير وكان عليّ أن أقاتل لكي أحصل على مكاناً أساسياً في الفريق".

وأضاف: "إذا كان عليّ أن أختار أفضل لحظة في مسيرتي فربما كانت الفوز بدوري الأبطال، وأيضا بطولي خاصة لي كقائد للفريق".

واستطرد قائلا: "عندما وصلت هنا وشاهدت حائط البطولات قلت لنفسي أنني أريد أن أكون جزءً من هذا التاريخ وأساهم في صناعة المزيد".