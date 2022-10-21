الحكومة الروسية تعاقب المصري مدنس القرآن في أوليانوفسك

أثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لمواطن مصري يدنس القرآن الكريم بشكل علني، حيث تبين أن المقطع المتداول في مدينة أوليانوفسك الروسية.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، اليوم الخميس، أعلن حاكم مقاطعة أوليانوفسك الروسية أليكسي روسكيخ، عن توقيف المواطن المصري بعد تدنيسه القرآن علنيًا وحرقه فيما بعد.

وكتب الحاكم على تطبيق «تلجرام»، يوم الأربعاء: «تداول على الانترنت مقطع فيديو، لتدنيس مواطن أجنبي القرآن، الكتاب المقدس للمسلمين. وحسب المعلومات الأولية، نُفذ الاستفزاز في مدينة أوليانوفسك».

وأضاف: «تتعامل أجهزتنا الأمنية الآن مع هذا الحادث، هذه جريمة ضدنا جميعا، والإرهاب لا توجد له قومية أو ديانة، ونؤكد احترامنا لمشاعر المؤمنين».

ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن المواطن المصري الذي دنس القرآن الكريم وسكب الخمر عليه في مشهد مستفز، يدعى سعيد عبد الرازق من مواليد 1995 ويعيش في أوليانوفسك، حيث هرب في صيف 2019 إلى روسيا، وتعمد في كنيسة أرثوذكسية بعد أن ارتد عن الإسلام في مصر.

على حد قوله، تعرض للتهديد بالقتل في مصر بعد أن ارتد عن الإسلام، وناشدت أمه السلطات المحلية إقناع ابنها بالعودة إلى ديانته السابقة «الإسلام»، حيث كان سعيد يختبئ مع أصدقائه من الجالية المسيحية في الإسكندرية.

في وقت لاحق عاش مع سيدة روسية ولديهما ابن يبلغ من العمر ثلاث سنوات، لكن الزوجين انفصلا، حيث قالت زوجته السابقة إن طليقها المصري لا يعمل في أي مكان ولن يعود إلى مصر.

وأضافت أنها الآن لا تتواصل معه عمليًا، لكنه حاول في وقت سابق اختطاف الطفل، وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عنه.