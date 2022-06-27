زيلينسكي: أردت أن يبدأ الهجوم الأوكراني المضاد في وقت مبكر

قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه أبلغ القادة الأوروبيين والولايات المتحدة، أن أوكرانيا كانت تريد شن هجومها المضاد في وقت مبكر، ولكنها كانت بحاجة لمزيد من الأسلحة لذلك.

وأكد الرئيس الأوكراني، في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن"، "أن الهجوم المضاد تباطأ بسبب صعوبات في أرض المعركة".

وأضاف، "لقد أردت أن يحدث هجومنا المضاد في وقت مبكر أكثر عن هذا، لأن الجميع يفهم أنه إذا تم شن الهجوم المضاد في وقت متأخر، فإن جزءًا أكبر من أراضينا سوف يُلغم، لقد أعطينا عدونا الوقت والإمكانية لوضع المزيد من الألغام، وإعداد خطوطهم الدفاعية".

ووفقا لزيلينسكي، يمكن للهجوم المضاد أن يتسارع في حال كان لدى أوكرانيا المزيد من المدفعية طويلة المدى والصواريخ، وقال "سوف يعطينا ذلك في بعض الاتجاهات فرصة لبدء الهجوم المضاد"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية عن المقابلة.

وذكرت تاس، "أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات عقيمة لشن هجوم منذ بداية الشهر الجاري، وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في 22 يونيو إنه منذ بداية الهجوم المضاد، تجاوزت الخسائر الأوكرانية 13 ألف فرد"، وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن القوات الأوكرانية لا ترى نجاحا في أي منطقة.