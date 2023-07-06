هولندا تعيد 478 عملا فنيا مسروقا إلى إندونيسيا وسريلانكا

من المقرر أن تعيد هولندا 478 عملا فنيا مسروقا خلال العهد الاستعماري إلى إندونيسيا وسريلانكا.

وذكرت صحيفة ان ار سي هانديلسبلاد، أن وزارة الثقافة قالت إن معظم الأعمال الفنية قيمة للغاية وذات أهمية ثقافية.

وقالت وزيرة الدولة للثقافة جوناي اوسلو إن هذه " لحظة تاريخية" حيث سوف يتم إعادة أغراض" لم يكن من المفترض أن تكون في هولندا".

وتتضمن الأعمال الفنية كنز لومبوك الإندونيسي، الذي يضم عددا من الاحجار النفيسة، الذهب والفضة، قامت القوات الهولندية بنهبه من قصر في الجزيرة عام 1894. وتم إعادة جزء من الكنز إلى إندونيسيا عام 1977.

ومن بين الأعمال الفنية أيضا مدفع زينة يطلق عليه" كانون اوف كاندي، وتم نهبه عام 1765 من ما يطلق عليها الآن سريلانكا. كما سوف يتم إعادة سيف مرصع بـ 138 قطعة ألماس إلى سريلانكا.

ويشار إلى أن الإعلان عن إعادة القطع الفنية يأتي في أعقاب تقديم ملك هولندا فيليم الكسندر اعتذاره السبت الماضي عن معاناة مئات الآلاف من الأشخاص في ظل عهد العبودية.