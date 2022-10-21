أعلى محكمة إدارية بألمانيا: مواصلة قضية حظر جمعية سلفية في منتصف أغسطس

أعلنت المحكمة الإدارية الاتحادية بمدينة لايبتسيج بشرق ألمانيا، أنه سيتم مواصلة القضية الخاصة بحظر جمعية "أنصار الدولية" السفلية في منتصف أغسطس القادم.

وذكرت المحكمة اليوم الخميس أنه سوف يتم الاستماع لشهود آخرين من جانب الدائرة السادسة بالمحكمة في يوم 15 أغسطس القادم.

كانت وزارة الداخلية الألمانية حظرت هذه الجمعية قبل أكثر من عامين بدعوى أنها جمعت أموال تبرعات بنية تسليمها إلى منظمات إرهابية في الخارج.

ورفعت المنظمة دعوى على قرار الوزارة، وهي القضية التي ستبت فيها أعلى محكمة إدارية في ألمانيا حيث تعد المحكمة الإدارية الاتحادية هي المختصة في هذه القضية في درجتيها الأولى والأخيرة.

وكان رئيس الجمعية ومؤسسها يويل كايزر رفض أمس الاربعاء هذا الاتهام الخاص بدعم الجمعية لمنظمات إرهابية في الخارج عن طريق أموال التبرعات.

وصرح كايزر (43 عاما) لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الأموال لم يتم إنفاقها إلا في مشاريع المساعدات فقط"، وأكد أنه لم يحدث أبدا تحويل مدفوعات لجماعات إرهابية.