مسئول لبناني: توقف القصف بعد 22 قذيفة إسرائيلية استهدفت منطقة كفرشوبا

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أعلن مسئول لبناني، اليوم الخميس، أن حوالي 22 قذيفة إسرائيلية استهدفت منطقة غرب كفرشوبا الحدودية.

وقال رئيس بلدية كفرشوبا القاسم القادري، في تصريح اليوم، إن "حوالي 22 قذيفة إسرائيلية استهدفت منطقة غرب كفرشوبا، وتوقف القصف بعدها".

وأعلنت قناة المنار التابعة لحزب الله، عودة الهدوء التام في بلدتي كفرشوبا وحلتا بعد توقف القصف الإسرائيلي منذ بعض الوقت.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مهاجمة منطقة داخل لبنان بعد إطلاق قذيفة بالقرب من الحدود.

وقال المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي للاعلام العربي أفيخاي أدرعي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" اليوم: "بعد تحقيق لقوات الجيش وصلت للمكان اتضح أنه تم إطلاق قذيفة من الأراضي اللبنانية انفجرت بالقرب من الحدود داخل الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف: "ردًّا على ذلك يقوم جيش الدفاع حاليًا بمهاجمة منطقة الإطلاق داخل لبنان".

وكانت الوكالة اللبنانية أفادت بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا في جنوب البلاد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام على موقعها الإلكتروني اليوم: "يُسجل في هذه الأثناء قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف خراج بلدة كفرشوبا ومزرعة حلتا".

وأشارت الوكالة إلى تسجيل سقوط أكثر من 15 قذيفة مدفعية عيار 155.