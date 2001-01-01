تحتفل الفنانة غادة عبدالرازق، بعيد ميلادها في 6 يوليو، حيث يتزامن هذا العام مع حضورها أسبوع الموضة في باريس، وإطلاق المجموعة الجديدة لستيفان رولاند لخريف وشتاء 2023 - 2024.



ورغم غياب أعمالها الحديثة عن تصدر التريند مؤخرا؛ إلا أن غادة حاضرة بقوة على منصات التواصل الاجتماعي من خلال شخصيات قدمتها في أعمال سابقة، حققت نجاحا ضخما مع مجموعة متنوعة من المخرجين والمؤلفين، وفي عيد ميلادها نذكر أبرز أسماء الصُناع الذين تعاونت معهم في أعمالها التلفزيونية والسينمائية الشهيرة.



- نعمة الله.. الشخصية الشعبية



قدمت غادة شخصية نعمة الله عام 2001 في مسلسل عائلة الحاج متولي، من تأليف مصطفى محرم وإخراج محمد النقلي، وكانت غادة ذكرت في أكثر من لقاء تلفزيوني أنها رفضت الدور في البداية لأن الشخصية ظنت أنها لن تحقق نجاحا، ولكن على العكس نجح المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه وانعكس ذلك على نجاح الشخصيات بالتبعية وما زالت شخصية نعمة الله أبرز الأدوار التي يسترجعها الجمهور على منصات التواصل، بأزياءها وطريقة ارتدائها للذهب وتستخدم أحياناً كـ "ميمز" ساخرة.



المسلسل من بطولة نور الشريف وماجدة زكي وفادية عبدالغني، وسمية الخشاب ومصطفى شعبان ومونيا ونورهان وميمي جمال، ويحكي عن رجل ثري، يعمل تاجرا في الأقمشة، يتزوج 4 نساء ويسيطر على حياتهم وقراراتهم.



- بطة بطاطس.. فتاة الليل بصورة مختلفة



قدمت غادة شخصية فاطمة "بطة بطاطس" عام 2006، في فيلم "عن العشق والهوى"، تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكري، ورغم المشاركات السينمائية المختلفة لها التي سبقت الفيلم، إلا أن التعاون مع أبو ذكري أظهر قدرة غادة على الأداء المتميز، ورغم وجودها ضمن مجموعة كبيرة من الممثلين نجوم الشباك حينها، إلا أنها استطاعت تقديم الشخصية بسلاسة والتعبير عن أزمتها وتضحياتها من أجل تربية أختها بعد وفاة والدها ووالدتها وعملها في ملهى ليلي.



الفيلم بطولة منى زكي ومنة شلبي وأحمد السقا وطارق لطفي وخالد صالح وبشرى ومجدي كامل، وتدور أحداثه حول عمر الذي يحب عليا ولكنه يتركها بسبب عمل أختها في ملهى ليلي، ثم يتزوج ويعيش سنوات دون مشاعر مع زوجته، وعندما يقابل حبا جديدا ينسى الماضي وزوجته، ويتزوج من أخرى وتظل عليا في حالة من التخبط.



- ليلى.. المناضلة الحقوقية



ظهرت غادة بثوب مختلف تماما، بعيدا عن أدوار الإغراء التي وضعت فيها أحيانا كثيرة، من خلال فيلم ليلة البيبي دول، حيث قدمت شخصية ليلى مناضلة وصحفية حقوقية تسعى لتسجيل انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين وتُقتل بسبب ذلك، ورغم الانتقادات التي وجهت للفيلم نتيجة للحبكة الضعيفة إلا أن الشخصية ضمن الأدوار المختلفة في مسيرة غادة الفنية.



الفيلم تأليف عبدالحي أديب وإخراج وعادل أديب، وبطولة نور الشريف ومحمود عبدالعزيز وجمال سليمان ومحمود حميدة وليلى علوي ونيكول سابا وسلاف فواخرجي وعزت أبوعوف وجميل راتب وأحمد مكي وعلا غانم وغيرهم من النجوم.



- نجاح.. الأخت المغلوبة على أمرها



كان المخرج خالد يوسف من أبرز الأسماء في مسيرة غادة عبدالرازق، حيث قدمت معه شخصيات متنوعة، ومن أبرزها شخصية نجاح، من تأليف ناصر عبدالرحمن، في فيلم دكان شحاتة، حيث تلعب دور الأخت المحبة للأخ الصغير والتي تحاول حمايته من جبروت باقي الأخوة ولكنها تفشل رغم حبها الشديد له وتعلقها به والذي يظهر في مشاهد متنوعة عبر عنها الفيلم.



الفيلم بطولة عمرو سعد وهيفاء وهبي ومحمود حميدة وعمرو عبدالجليل وصبري فواز وأحمد وفيق وعبدالعزيز مخيون ومحمد كريم.



- وردة.. إعادة إحياء الباطنية



في إعادة تقديم لفيلم الباطنية الشهير، والذي قدمته النجمة نادية الجندي، لعبت غادة دور وردة في المسلسل الذي عرض عام 2009، من تأليف مصطفى محرم وإسماعيل ولي الدين، ورغم التحدي الكبير للمسلسل ولشخصية وردة نتيجة للمقارنة بنجاح الفيلم القديم، إلا أن غادة قدمت شخصية قوية ومسيطرة لا تخلوا من المشاعر التي تخفيها وراء وجهها القاسي.



وتدور أحداث المسلسل في حي الباطنية حول تاجر مخدرات يمتلك مغلقًا للخشب كستار لتجارته، يقع ابنه في حب فتاة فقيرة تدعى (وردة) يتزوجها عرفيًا، ليفرقهما الأب، فتسعى وردة للانتقام.. المسلسل بطولة صلاح السعدني ولوسي وريم البارودي وأحمد فلوكس ومحمد عبدالحافظ وهياتم وميمي جمال وأحمد صيام.



- فريدة الطوبجي.. المحامية الأكثر شراسة



من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي، حيث قدمت غادة شخصية فريدة الطوبجي، في مسلسل مع سبق الإصرار، ويعد سامي من أشهر المخرجين الذين عملت معهم غادة وأكثرهم إثارة للجدل، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه معها في هذا المسلسل وآخر بعنوان حكاية حياة، إلا أن الخلاف بينهما جعل من اسمه محل جدل دائم.



وقدمت غادة شخصية محامية قوية الشخصية تتزوج من رجل بناء على مشاعرها، ورغم رفض والدها ولكنها تعاني معه في الحياة الزوجية وتمر بمرحلة صعبة مع الزوج ثم الحبيب الثاني، والذي تتزوج منه بعد مشاعرها تجاهه ولكن تكتشف أنه اقترب منها بدافع الانتقام وليس الحب ويدور صراع بينهما.



المسلسل بطولة ماجد المصري وطارق لطفي وأحمد راتب وعمرو عابد وروجينا وندى موسى وحازم سمير.