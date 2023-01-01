حملات مكثفة لجهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، حملات تموينية مكثفة بمراكز المحافظة الإدارية الخمس؛ لضبط الأسعار والتأكيد على المحلات التجارية المختلفة وضع وإعلان تسعيرة السلع المختلفة، والتأكد من توافر المنتجات والسلع الغذائية بكميات، وأصناف تتناسب مع إمكانات وأذواق المستهلكين.

وقالت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، إنه تم التنسيق والتعاون بين الوحدة المحلية لمركز الخارجة وهيئة سلامة الغذاء ومديرية التموين.

وتم المرور علي المحلات التجارية والمخابز والمطاعم والمقاهي لتنفيذ اشتراطات سلامة الغذاء وضبط الأسواق للحفاظ علي صحه المواطنين، مشيرة إلى المرور على بعض المحال التجارية والمخازن الخاصة بها؛ للتأكيد على هذه المحال ضرورة الالتزام بتسعير السلع، وذلك تسهيلًا على المواطنين وحماية للمستهلك من الغش التجاري.

وأشارت إلى المتابعة المستمرة بالأسواق وضمان وجود كميات كافية من المنتجات والسلع الغذائية وكذلك أسواق الخضروات والفاكهة والسعي دائمًا لضبط الأسعار وحماية المستهلك، والتحرك الفوري حال ورود أية بلاغات أو شكاوى، وفي حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة بالكامل.